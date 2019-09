Princesa Alba sorprendió con radical cambio de look

La cantante chilena Princesa Alba sorprendió a sus seguidores en Instagram con un cambio de look: ya no es rubia.

"New song, new look", escribió en la red social Trinidad Riveros-nombre real de la cantante-, junto a su ahora cabellera llena de mechas rosadas y sus llamativas uñas con gemas.

Cabe recordar que la trapstar estrenó hace una semana su nuevo sencillo llamado Hacerte mal, que ya tiene casi medio millón de reproducciones en YouTube.

La artista nacional recibió muy buenos comentarios de sus fanáticos, superando los 60 mil likes en la publicación.

Revisa aquí sus fotos: