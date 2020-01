Princesa Alba lanza nuevo tema: 'Lo mío nunca ha sido el bling bling, pese a muchos de mis colegas'

Acaba de lanzar su nueva canción "Mi culpa", a días de su show en la discotheque Blondie el 5 de enero. Una forma de partir un 2020 “intenso”, que además incluirá su participación en Lollapalooza y un disco a fin de año. De todo eso, y también del estallido social, conversó Princesa Alba con Ciudadano ADN.

Un estallido en el que ella y sus canciones han estado muy presentes. "Desde la vereda de los artistas es importante ser fiel a sus pensamientos. Mis canciones no son políticas pero yo puedo aportar a que eventos se masifiquen", dice la cantante, que asegura que, además de sus presentaciones en vivo en el contexto del estallido social, también ha ido a marchar como ciudadana, "por un Chile distinto, por la jubilación de mi abuela, por un Chile más feminista, por el aborto libre".

En este contexto social, aseguró, "uno se replantea todo. Yo era harto de ir al mail, y cuando pasó todo me sentía culpable de ir porque la gente no tenía movilización", confidenció. La situación del país también afectó a su carrera profesional, al llevarla a postergar el estreno de "Mi culpa", que estaba previsto para principios de diciembre.

Pese a que su estilo musical, el género urbano, se asocia con cierta ostentación, Princesa Alba aclara que "lo mío nunca ha sido el bling bling", pese a que "muchos de mis colegas están las cadenas de oro, el reloj, el Versace, y uno también se replantea eso".

Además, es una de las pocas exponentes femeninas en un género que en Chile es predominantemente masculino. "Pero está bueno que se abra”, dijo la ex estudiante de periodismo y audiovisual. "Mi resolución de Año Nuevo fue que voy a dejar la U, porque llevo mucho tiempo congelada. No me da el tiempo".

Como su nombre artístico lo deja claro, Trinidad Riveros (su nombre real) es una gran hincha de Colo Colo, por lo que no pudo evitar referirse al regreso de Matías Fernández. "Estoy muy contenta y expectante. Cuando chica me saqué una foto, y sigo siendo muy fan de él". Abonada en Cordillera, su gusto por el equipo albo fue fomentado por su papá. Ir al estadio, dice, "para mí es como ir a la iglesia".

Sobre su show de este domingo en la Blondie, que "es mi primer show grande sola", promete muchas sorpresas e invitados, y asegura que será "un adelanto" de lo que se verá de ella en Lollapalooza 2020.

Princesa Alba se declaró seguidora de músicas como Ariana Grande, Bjork, Grimes y Rihanna, y aseguró que "mi deseo para el 2020 es que logremos un Chile distinto, y que sea mejor para todos".