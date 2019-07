Princesa Alba, Gianluca y el trap chileno: 'Nuestra generación no tiene prejuicios'

Gianluca Abarza y Trinidad Riveros, más conocida como "Princesa Alba", estuvieron en Ciudadano ADN conversando sobre el fenómeno musical del momento: el trap.

Un estilo que ha llamado la atención tanto por sus ritmos y letras, como por ser una bandera generacional y tener una filosofía que lo acompaña. Un sentido de colectividad que, en palabras de Princesa Alba, "viene desde que todos partimos desde la autogestión. Hay mucha empatía en general entre nosotros, sabemos lo mucho que nos ha costado para llegar".

Su compañero Gianluca, que participó como productor en algunas de sus canciones, agregó que "es súper importante el tema de que no hay una individualidad, todos vamos creciendo a un ritmo y también cada uno tiene su rollo. Cada uno tiene su personalidad, sus letras, al juntarse sale una energía súper potente, no tenemos barreras, si queremos juntarnos y hacer un tema está la posibilidad de salir para afuera, una visibilidad muy grande a través de las redes, YouTube, Spotify".

Y es a través de las redes que tanto Princesa Alba como Gianluca están acostumbrados a contactarse de manera directa con sus seguidores, lo que "tiene que ver con que somos nativos digitales, estamos todo el rato conectados con Instagram, contestando memes, preguntas", dijo la cantante.

Para Gianluca, el trap se trata de "la evolución del rap, el rap llevado a una magnificación de todo. Si hablaron de la calle, acá hay más calle. Lo que tiene el trap es que no se cierra a una estética o un sonido en particular, y no tiene problemas con ser mainstream, puede llegar a todos lados y a todo el mundo".

A ambos les ha tocado enfrentarse a los prejuicios que el nuevo género ha causado, sobre todo en las generaciones mayores. "Pasó en un principio que el trap estaba muy estigmatizado, pero nuestra generación no tiene prejuicios, ni en géneros musicales ni en clases sociales", dijo Princesa Alba. Gianluca refuerza esa idea: "No me cierro nunca a nada, trato de hacer cosas distintas y que cada canción sea un mundo. Las etiquetas en general no me gustan".

Una característica de este movimiento es, justamente, la diversidad y la mezcla entre estilos, como el pop y el reggaeton. "Es un espacio súper amigable para poder jugar y hacer lo que uno quiera", dijo la cantante, que, como queda claro, debe su nombre artístico a su fanatismo por Colo Colo.

"Mi primera canción ("My only one") se trata de ellos, soy abonada al estadio en Cordillera. El video lo grabé a la mala, me compré unas entradas en el Monumental, pregunté si podía llevar cámaras y me aproveché de ese vacío legal". Sin embargo, y consultada por su comentado romance con una persona de Universidad de Chile, dijo que "no creo que vaya a hacer una canción de eso".

Eso sí, consultada por Aldo Schiappacasse respecto a cómo se llamaría una posible canción compuesta tras la derrota de Chile en Copa América, Princesa Alba respondió "Fuerza Arias". "Quizás no estén de acuerdo conmigo, pero está recién partiendo y todos cometemos errores".

Entre las críticas que suelen escucharse del trap está la violencia y sexualización de sus letras. Gianluca se defiende: "Hay música mucho más violenta y sexualizada en la radio, el mainstream es así. Uno como músico no tiene un rol de decir 'no voy a decir esto porque lo van a escuchar niños'. Mi música es muy piola, no digo nada tan brígido, no hablo de cosas sexualizadas al límite. Me gusta hacer música que escuche todo el mundo. Pero la gente va a criticar siempre".

Princesa Alba, en tanto, confesó que "en un principio no me gustaba el trap latino, lo encontraba muy misógino, agresivo en el trato hacia la mujer. Pero Bad Bunny o Anuel se han medido, precisamente porque las masas critican. Yo soy feminista entonces siempre mi criterio va a ir en ese sentido. En cuanto a la violencia, cuando el relato sea honesto, si la persona está viviendo esas cosas, no es malo, si no sería censurar un poco".

Contrario a lo que otras generaciones pudieran pensar, la música favorita de estos traperos no se cierra a nombres actuales. Princesa Alba dijo que "me gusta muchísimo Charly García, soy muy fan, en el concierto estuve muy extasiada porque nunca lo había visto en vivo. Me gusta de todo, el rock argentino, Pedro Aznar, Gustavo Cerati. Björk, todo el synth pop. El pop mainstream, Ariana Grande Rihanna, y también la música urbana, Anuel, Bad Bunny". Además, la intérprete aseguró que "me identifico mucho con la música chilena, Alex Anwandter, Gepe, Javiera Mena, Francisca Valenzuela y todas las mujeres".

Gianluca, en tanto, confidencia que "cuando era chico mi banda favorita era Deep Purple, como que pasé la fase del rock chico, por mi hermano metalero, tenía mucha música en la casa. Después empecé por mi cuenta a escuchar electrónica, rap. Trato de buscar inspiración en distintos géneros, siempre es bueno escuchar distintas cosas y no tengo prejuicios con ningún género", insistió.

Tanto Gianluca como Princesa Alba están nominados para los Premios Pulsar 2019 -como Mejor Artista Urbano y Artista Revelación respectivamente- y se preparan también para el Chile Trap Fest, que el próximo 11 de agosto juntará en el Teatro Caupolicán a representantes del género como Pablo Chill-E, DrefQuila y Tomasa del Real. "Siento que es el año de los festivales de trap", sostuvo Gianluca. "Llega toda la gente que le gusta, es súper masivo".