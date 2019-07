Princesa Alba es la primera artista confirmada para FestiGame Fanta Music Party

La nueva versión de Festigame Fanta estará llena de sorpresas, y una de ellas es que por primera vez en su historia se realizará Festigame Fanta Music Party, un espacio en que varios artists nacionales se presentarán en el masivo evento.

La primera de las artistas confirmadas para esta ocasión es Princesa Alba, la popular cantante de trap que irrumpió en la escena nacional con su primer single "My Only One", en 2017.

Actualmente, Trinidad Riveros cuenta con su EP Del Cielo Mixtape y con grandes éxitos como "Summer Love", junto a Gianluca, y "Convéncete", canción que suma más de 1,9 millones de reproducciones en YouTube.

Además, con su pop con tintes de trap, reggaeton y dembow, Princesa Alba se posiciona como una de las figuras relevantes en la industria este 2019.

De esta manera, la intéprete de "Agua" se convierte en la primera artista musical confirmada para FestiGame Fanta, el cual se desarrollará el 2, 3 y 4 de agosto en Espacio Riesco.