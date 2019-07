Premio Nobel de Física: 'Realmente amo a Chile'

En medio del eclipse solar que se podrá presenciar con todo su esplendor en Chile, un destacado científico arribó hasta el país para poder ser parte del evento.

Kip Thorne, Premio Novel de Física llegó hasta el Cerro Tololo en la Región de Coquimbo para tener una privilegiada visión del particular evento científico.

En conversación con SERNTUR, Thorne reconoció que tiene un cariño especial por Chile. "He trabajado en películas de Hollywood, he tenido una vida hermosa. Una de las cosas más maravillosas de mi vida ha sido venir a Chile. He estado aquí en La Serna para mi luna de miel el año 1984. Volví al mismo lugar para ver el eclipse desde el Cerro Tololo. Realmente amo a Chile".