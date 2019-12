Portavoz lanza versión de "El Otro Chile" con el Coro Infanto Juvenil de Pucón

El músico chileno Portavoz publicó en YouTube una nueva versión de su canción "El Otro Chile" en colaboración con el Coro Infanto Juvenil de Pucón.

Las niñas y niños ya se habían presentado en vivo con el artista, y representan a distintas localidades de la región de La Araucanía, tanto urbanas como rurales.

Esta es la letra de la canción de Portavoz que debutó en el disco "Escribo Rap Con R De Revolución" en 2012:

En la noche luna llena

En el día suenan las sirenas

Vengo de Chile, el bajo Chile anónimo

Actores secundarios en un filme antagónico

Ese Chile al que definen de clase media

Pero tienen las medias deudas que los afligen y los asedian

El Chile de mis iguales y los tuyos

Que no salen en las páginas sociales del Mercurio

No tienen estatua y no tienen calles principales

Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales

El de montones de poblaciones

Que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno

El de casas bajas, pariadas y los bloques

Las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres

El de los almacenes y bazares varios

Que quiebran cuando invade el barrio un supermercado

El de los cachureos feria y versia, que resiste con fuerza

El monopolio bestia del centro comercial

El de los que se van en metro pa' la pega

Parados, y repletos y en metro a la casa llegan

De los que hacen su viaje en Transantiago o micro

Y no pagan el pasaje cuando está la mano, mijo

El Chile de los carritos de completos

Y sopaipilla' que siempre pilla' en la esquina de un gueto

Donde hay menos escuelas que botillerías

El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías

Vengo de Chile, común y corriente

De ese que no sale en comerciales de TV

Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde

Cuidado con quemarte con este mensaje

Vengo del Chile

Del Victor Jarra y la Violeta Parra

Los Hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada

El Chile de los 33 mineros atrapados

Que casi murieron por culpa del negrero empresario

Ese Chile de lo' liceos industriales

Particulares, subvencionados y municipales

El de universitario endeuda'o

Que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudia'o

El Chile que realmente sufrió con el cataclismo

Perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos

Un terremoto no discrimina y es verdad

Pero si esta forma de vida asesina y criminal

El de los hospitales colapsa'o

Donde no hay camilla y te atienden en la silla o en cualquier la'o

Y en invierno los pasillos tan llenos

De niños enfermos y un infierno es si el Auge no te ha abriga'o

El de vendedores ambulantes

De estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes

Frustrado en el subcontratado

Portuario, mineros, pobladores y obreros explotados

Vengo del Chile de la mayoría

Que carga en el lomo el trono de unos pocos todo el puto día

Es que esta es la pena de mi poesía

El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías

Vengo de Chile, común y corriente

De ese que no sale en comerciales de TV

Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde

Cuidado con quemarte con este mensaje

Sus discursos de unidad nacional son solo esos

Discurso porque otra es la realidad

Vivimos en una sociedad segrega'

Y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomoda'

Por eso cuando en Chile pienso

No te hablo de banderas, de emblemas, te hablo del Chile que vengo

Lo siento, pero si algun día grito: Viva Chile

Sera el día en que realmente Chile sea del pueblo líder

Canto de los miles y miles

Desde abajo preparando los misiles

Yo! Es el poblacional