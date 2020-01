'¿Por qué no creerse el cuento?': Paloma Mami protagoniza spot publicitario de popular bebida

Paloma Mami utilizó sus redes sociales para compartir el spot publicitario que protagonizó, donde aparece promocionando una conocida bebida.

Eso sí, la intérprete nacional no sólo prestó su imagen, sino que también hizo la voz en off.

"¿Por qué no creerse el cuento? ¿Por qué no despegarse del resto? ¿Por qué no probar un sabor diferente? ¿Por qué no vivir intensamente? ¿Y por qué no una Pepsi Mami? Prueba Pepsi Zero y cambia tu rutina", es parte de lo que dice la autora de "Not Steady".

Y eso no es todo, ya que en el mismo comercial también aparece una lata especialmente inspirada en Paloma Mami, la cual tiene escrita una de las frases del tema "No te enamores".