¡Por fin!: Jordi Castell contraerá el AUC con su pareja de hace tres años

Hace un año aproximadamente, Jordi Castell reveló que tenía serias intenciones de casarse con Juan Pablo Montt, con quien lleva tres años de relación.

En ese entonces, el fotógrafo aseguró que este importante paso era "una forma responsable de legalizar el amor".

"No quiero aventurarme, pero me proyecto con él para adelante y me dan ganas de dar el salto (…) Firmar el contrato ante la ley", dijo el año pasado.

Tras varios meses de espera, la pareja finalmente contraerá el Acuerdo de Unión Civil en una íntima ceremonia que se realizará el próximo 4 de enero, según indicó Glamorama.