Polola y hermano de 'Cangri' arremetieron en contra de reportaje realizado por Informe Especial

Tras el polémico reportaje de Informe Especial sobre Sebastián "Cangri" Leiva, su hermano, Nicolás, y su polola, Araceli Díaz, arremetieron contra el programa de TVN, saliendo en defensa del joven fallecido.

Recordemos que en el espacio se indicó que el exchico reality tendría "una doble vida", y que incluso había presencia de "fluidos corporales de terceras personas" en Leiva, lo que podría presumir que habría sido víctima de violación.

Sobre esto, Nicolás salió en defensa de su hermano a través de Instagram, donde sostuvo que "recuerdo un día en el cual te fui a visitar y no te encontrabas igual que todos los días, y te dije hermanito mío te escribí esto, lo leíste y tú, un hombre fuerte te quebraste en llanto, me abrazaste, recuerdo lo mucho que conversamos ese día, lo muchos consejos que me diste, siempre fuiste muy inteligente, quisiera yo tener aún que sea la mitad del inmenso corazón que tenías tú".

Además, Nicolás compartió capturas de mensajes que le dedicó a Sebastián antes de que falleciera, y también hizo sus descargos contra el reportaje de TVN: "Gracias mi hermanito por tanto, hoy en día forman un circo con todo lo que te pasó, tú siempre me dijiste 'déjalos que hablen hermano, le estoy ayudando que lleven comida a su casa'. Y así lo veo, que hasta después de fallecido estos periodistas se llenan la boca hablando de ti, les sigues dando trabajo".

"Yo me quedo tranquilo de la persona que eras mi hermano, y lo grande que fuiste, por que hasta donde llegaste lo hiciste sin pisotear a nadie, sólo por tu carisma y tu esfuerzo, TE AMO POR EL RESTO DE MI VIDA", concluyó.

Por otra parte, Araceli Díaz, novia de Cangri y madre de su pequeña hija, escribió que "qué daño más grande han hecho… Donde está la ética periodística, donde está la investigación? Cuantas veces nos dijeron que las declaraciones emitidas se mantenían bajo estricta privacidad, de cual privacidad hablaban, si tomaron cada una de esas declaraciones de los mismos autores del hecho como si fuese la gran investigación que habían hecho".

En esa línea, la joven criticó al equipo de Informe Especial al dar por hecho lo que ocurrió con Sebastián en baso a testimonios de "sus propios asesinos". Sobre esto, comentó: "gracias también, por dar a conocer a todo Chile una información tan íntima, tan delicada, antes que a su propia familia. Los aplaudo por haber causado un daño irreparable a hermanos pequeños, hijos y una familia entera. Y espero que se hayan llenando los bolsillos de plata. Solo esperar que dios los perdone, a mí ni me hablen ni me pidan entrevistas"

"Basta de jugar con los sentimientos de nosotros. Corten su morbo", finalizó su mensaje.