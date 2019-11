Polo Ramírez: La TV es bastante espejo de lo que pasa en el país, particularmente los matinales

Paulo "Polo" Ramírez conversó con Las Últimas Noticias, en donde habló acerca de la salida de Mauricio Jürgensen del matinal Bienvenidos de Canal 13, descartando que la discusión que tuvo con él haya influido en la determinación del periodista.



"No creo que nuestro encontrón haya influido porque eso lo conversamos al día siguiente. Con Mauricio nos hicimos amigos. Yo he estado en su caso y él en la mía. Nos hemos juntado con la Carola (Urrejola) y mi señora. Tenemos muy buena onda y nuestro encontrón yo lo sentí como un par de amigos que de repente no están de acuerdo, que se pueden enojar, reconciliarse y quedar incluso más amigos, que es lo que nos pasó a nosotros. Tampoco era primera vez que teníamos un encontrón. No siento que haya influido, aunque habría que preguntarle a él. Para mí es algo superado”, dijo.



Por otro lado, Ramírez consideró que la salida de Jürgensen es importante, porque era una voz con otra sensibilidad dentro del panel, además de destacar el hecho de que la TV es empática con la realidad país.



"La televisión es bastante espejo de lo que pasa en el país, particularmente programas como los matinales. Este estallido ha sido tan fuerte que va a transformar Chile, a la televisión y a nosotros mismos. Por eso que para es mí es muy triste que Mauricio (Jürgensen) se haya ido porque en momentos como este se necesitan todas las voces y siento que nos quedamos cojos como programa. Era una voz que no solo era representativa de una cierta mirada de mundo, sino que una voz muy elocuente, con mucho argumento y reflexión", sostuvo.