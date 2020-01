Policía detuvo a Joaquin Phoenix mientras protestaba en Washington

Cada semana se realiza la protesta "Fire Drill Fridays", encabezada por la actriz Jane Fonda y cuyo objetivo es concientizar sobre las consecuencias del cambio climático. La intérprete ya ha sido arrestada por estas manifestaciones en Washington.

A este movimiento se sumaron los actores Joaquin Phoenix y Martin Sheen. Sin embargo, su participación no terminó bien, ya que según medios locales como The Washington Post y TMZ, ambos fueron detenidos por la policía.

Previo a su arresto, Phoenix pronunció un discurso ante los seguidores del movimiento. "Algo que creo que a menudo no se habla en el movimiento ambiental o en la conversación sobre el cambio climático es que la industria cárnica y láctea es la tercera causa principal de este problema", señaló el actor.

Agregó que "hay cosas que no puedo evitar: volé aquí un avión hoy, o anoche, más bien. Pero una cosa que puedo hacer es cambiar mis hábitos alimenticios".

Estas palabras están alineadas con su discurso en los Globos de Oro, tras recibir el premio al Mejor Actor por "Joker". "Está bien votar, pero a veces tenemos que tomar esa responsabilidad nosotros mismos, y hacer cambios y sacrificios en nuestras vidas. Espero que podamos hacer eso, no tomar jets privados a Palm Spring para los premios, por favor. Trataré de hacerlo mejor, espero que ustedes también”, dijo en ese entonces.

