P!nk donó $500.000 dólares a los bomberos australianos

La cantante P!nk donó medio millón de dólares, aproximadamente $385 millones en pesos chilenos, a los bomberos australianos.

En sus redes sociales, la artista dijo que estaba "devastada por lo que está sucediendo en Australia", un país que ha sido golpeado por varios incendios forestales en los últimos meses, y que ha provocado que millones de animales pierdan sus vidas.

"Voy a hacer una donación a los bomberos locales que han estado luchando tan duro en la primera línea. Mi corazón está con los amigos y familiares australianos", escribió, y agregó algunos sitios web donde el público en general también puede donar.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp