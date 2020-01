Planeta sacó de circulación libro inspirado en el caso de Nabila Rifo

El Grupo Planeta decidió sacar de circulación el libro Los ojos de la verdad, del escritor Eleodoro Sanhueza, obra de ficción que relata la agresión contra Nabila Rifo, quien sufrió la extracción de sus ojos por parte de su pareja, .

"Debido a las repercusiones que ha tenido dicha publicación hemos decidido suspender la circulación del libro, lo que ha sido conversado con su autor, entendiendo que ha generado un efecto no deseado por esta casa editorial", dice el comunicado publicado.

El libro fue lanzado a comienzos de años y, desde el principio, la víctima de la historia real en la que se inspiró cuestionó el contenido e incluso llamó a no comprarlo. "No le di mi autorización para publicar el libro, porque además ya lo tenía escrito. De hecho, no pensé nunca que él iba a publicar el libro igual, si no yo habría tomado precauciones. Es un libro machista. Es muy dañino lo que él hizo", dijo Rifo en una entrevista con La Tercera.

"Él ya tenía listo el libro, entonces no era biográfico. No recuerdo el mes en que me llamó, pero sí recuerdo que ese día yo estaba con mi hermana y que él quería juntarse conmigo para ver qué me parecía esto que él me ofrecía. Le dije que no a todo, porque además me dio a entender que él ya tenía redactada la historia", agregó.

Nabilo supo del contenido por la voz de su actual pareja, quien le leyó extractos y le reprodujo entrevistas del escritor.



Mauricio Ortega

El final, distinto al real, es la parte que más dolor le provocó: en el libro, el verdadero culpable de sacarle los ojos al personaje principal (Judith) es Carancho, uno de sus amantes, y no su pareja. Carancho escapa a Argentina con uno de los globos oculares de la mujer y Abner Pizarro (Mauricio Ortega en la realidad, condenado por el crimen) queda en la cárcel, pagando por un delito que no cometió.

El personaje principal de Los ojos de la verdad es una mujer infiel y con problemas de alcohol. Su pareja es descrita como un hombre con arranques violentos.

En su comunicado, Planeta se preocupó de aclarar que la obra "corresponde a una ublicación de ficción del género policial y que bajo ninguna circunstancia (…) lo ha considerado, difundido ni presentado como un libro testimonial o biográfico”.

“Reiteramos nuestro absoluto respeto por los temas de género, así como también el valor que otorgamos a la creación literaria”, cierra.

En entrevista con El Mostrador, el autor explicó el trabajo de investigación que realizó. "Me documenté revisando lo publicado en la prensa, realicé un trabajo de escucha del juicio llevado a cabo en Coyhaique, leí la sentencia que estaba construida según las investigaciones policiales y revisé lo que logró armar la parte querellante, vale decir, la fiscalía con su grupo de abogados. Por último, hubo también una investigación en terreno", dijo.