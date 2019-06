'Pirincho' celebra los 30 años de Futuro: 'Es más mi casa que mi propia casa'

Además de ser sinónimos de rock, están plenamente identificados con Radio Futuro, que el próximo 10 de julio cumple 30 años al aire. Sergio "Pirincho" Cárcamo y Juan Carlos "Lobo" Araneda fueron dos muy especiales invitados a Ciudadano ADN.

Ambos hombres de radio recordaron el slogan de sus inicios, "la radio de la inmensa minoría". "Muy new age, algo de jazz, muy agradable de escuchar pero ni chicha ni limoná. Una radio de acompañamiento lejano", señaló Pirincho sobre la primera etapa de la emisora, que abrió sus transmisiones en 1989 con el tema "Dancing with the lion" de Andreas Vollenweider.

"El primer proyecto fue una mezcla de new age, electrónica, jazz y fusión", contó "Lobo", quien recordó que entró un 25 de diciembre "no cachando de radio. Ahí comencé un periodo de práctica y aprendí".

"Pirincho", que lleva 21 años en la radio, confesó que, tras su llegada desde Radio Pudahuel ("había despreciado durante muchos años a los baladistas latinos, y me sirvió para despreciarlos con justificada razón"), aterrizó en Futuro y "venía más perdido que no sé qué", viviendo la intensidad de "cambiar de una línea musical a otra cuando te has saltado años de evolución". "Carlos (Costas, conductor de Ciudadano ADN y exdirector de Futuro) me hacía pautas y me corregía mi spanglish espantoso", rememoró.

En tanto, "Lobo" recordó que "cuando trataron de cambiarla y hacerla un poquito más suave, volvimos y logramos posicionar a la radio como 'la radio del rock' y la gente lo ha agradeció. Lo más importante es la gente que la escucha", agregando que "más allá del rock: tiene deportes, tiene noticias, de todo". "Pirincho", en tanto, consideró que el renacimiento del proyecto tenía el valor de "desmitificar lo de que los rockeros eran volados, pelucones y hediondos".

Sobre el día a día de la radio, Araneda reflexionó que "la Futuro puede ser divertida y se pasa muy bien, pero hay un trabajo y tratamos de hacerlo muy bien porque nos debemos a la audiencia". El hoy productor general de Radio Futuro recordó uno de los incidentes más complicados que les tocó cubrir: el colapso de la torre de iluminación en un concierto de Deep Purple en 1997, que dejó 44 heridos.

"Yo estaba con una amiga, veo para atrás y la torre estaba cayendo, en esos años la seguridad era menor, salían chispas y humo. Pudo haber sido mucho peor. Deep Purple no quería subirse al escenario, pero la productora lo presionó y hubo una negociación para que volvieran". Carlos Costas aprovechó de recordar que en ese momento "las líneas telefónicas de la radio se saturaron, muchas mamás, parejas de gente que estaba en el concierto". Pero el equipo logró comunicar que, pese a todo, el show continuaba.

"Pirincho" enumeró también varios "vínculos muy especiales" que ha logrado la radio con nombres fundamentales del rock, como "la uñeta que le regaló B.B. King al Lobo Araneda, Roger Waters que ha dado entrevistas exclusivas, o la entrevista de Pato Cuevas con Paul McCartney".

El mítico conductor radial reconoció que Radio Futuro "es más mi casa que mi propia casa, me siento más cómodo estando físicamente ahí, están mis amigos, mis secuaces, que me ayudan en este último tiempo que he tenido problemas en la visión. Son más que hermanos porque los hermanos pelean a veces, aquí nunca. He trabajado en muchas radios pero nunca he estado en un medio que, más que un medio, sea una familia. Y con la música que siempre me ha gustado. Futuro es vida. Uno trabaja y comparte con gente con la que visualmente no tiene contacto". También contó que "en la esquina de la radio pasan súper autos, bien cuicos, que me dicen 'hola maestro como está'. O autos bien de trabajador con la música a todo chancho, 'buena hermanito'".

"Partimos de cero, con una línea musical estigmatizada, ahora tenemos una buena sintonía, y hereditaria, porque los abuelos se la traspasan a los padres, los padres a los hijos, esposos a esposas, esposas a hijos", finalizó.

Mañana sábado, a las 21:00 hrs., Radio Futuro celebra sus 30 años con un gran evento en el Gran Arena Monticello, y la participación en vivo de dos imbatibles créditos nacionales como Congreso y Los Jaivas. Para el Lobo, "mezclarlos en este evento es dar cuenta de nuestra historia, son parte de la historia de la música chilena y nosotros nos hemos situado en este mundo. Lo más lindo es que van a partir tocando juntos".