Pink Floyd lanzará box set que reúne material tras la salida de Roger Waters

Pink Floyd anunció el lanzamiento del box set "The Later Years", que reúne el trabajo de la banda tras la salida de Roger Waters.

La colección de 16 discos saldrá a la venta el 29 de noviembre, y contiene álbumes de estudio y en vivo, películas de conciertos, rarezas, entre otro material.

Entre lo que estará disponible figuran las placas "A Momentary Lapse of Reason" de 1987 ("actualizado y remezclado" por David Gilmour y Andy Jackson), "The Division Bell" de 1994 y "The Endless River".

Los tres discos de estudio vendrán en versión blu ray 5.1, el concierto Pulse por primera vez estará en este formato y se incluirán los conciertos de Venice y Knebworth.