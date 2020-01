Pillanes vuelve a los escenarios: 'La música es un termómetro para medir la angustia o la esperanza'

Esta noche, Pillanes se reencuentra con los escenarios y lanza la versión en vinilo de su hasta ahora único disco. Tres de sus cinco integrantes, Felipe Ilabaca, Mauricio Durán y Francisco Durán conversaron con Ciudadano ADN.

El video de uno de sus temas más sonados, "El mundo es un lugar tan triste", muestra una toma de la biblioteca de la Universidad de Concepción por los integrantes de la banda como encapuchados. Lanzado el 19 de octubre de 2018, un año casi exacto antes del estallido social, resultó una especie de vaticinio de algo que "no partió el 18 de octubre, viene desde décadas, y los artistas tenemos que tener las antenas bien calibradas", según expresaron.

Ahora, luego de una crisis social con tres meses de manifestaciones, es hora de tener en cuenta que el país "hay que construirlo igual, con condiciones adversas o favorables. Esa es la gran interrogante" para Mauricio Durán, que asegura haber visto "una fuerza, con vaivenes según el día, o el calor, pero que me hace sentir esperanzado"

Tras el inicio del estallido, Felipe Ilabaca confesó que "me congelé un poquito, y me fui al laboratorio a seguir componiendo". Algo parecido contó Francisco Durán. "Fue inevitable que esto se metiera, pero después revisamos las letras que hicimos en años anteriores, y también tenían todo que ver".

Un estallido musicalizado por canciones emblemáticas de Jorge González, Víctor Jara o Violeta Parra, fenómeno que conmovió a los Pillanes. Su presencia en manifestaciones y cantidad de reproducciones en streaming "son un buen termómetro para medir cómo estamos: la angustia, el miedo, la esperanza", expresaron.

Los tres músicos se mostraron interesados en participar del proceso constituyente. "Toda la gente de la cultura quiere que cambien las cosas. No desde el 18 de octubre, esto viene pasando desde 30 años antes", aseguraron.

Un avance que les genera sentimientos encontrados es la anunciada "ley del telonero" en conciertos de músicos internacionales. Mauricio Durán contó cómo "muchas veces las productoras que los instalan hacen que los teloneros renuncien a sus derechos de autor, que es una cosa aberrante, inmoral. Si viene Guns n’ Roses y toca 20 temas, y Cuervos del Sur toca 10 temas, le correspondería un tercio. Pero están obligados a renunciar, y muchas bandas, por ser más jóvenes, aceptan".

Los ex Bunkers no pudieron evitar referirse a la ya mítica presentación del 13 de diciembre en la Plaza de la Dignidad que significó un reencuentro temporal de la banda. "Fue emotivo", recordó Durán. "Fue bonito para el grupo reencontrarse por una causa concreta, sin mayor cuestionamientos de por medio. El mensaje de la banda era ése". Pese al simbolismo del momento, los hermanos Durán aseguraron no tener entre sus planes volver a Chile.

Esta noche, Pillanes se presentará en el Club Subterráneo, en Providencia, en "un show bastante íntimo". Además, el 30 de enero tienen una segunda fecha en Quilpué, antes de su compromiso en el Festival Vive Latino, el próximo marzo en Ciudad de México.