Personaje de Mario Horton habló del 'Padre Reynaldo' en Yo Soy Lorenzo

Los crossovers en las teleseries chilenas se están volviendo una graciosa costumbre. Y su último momento ocurrió en el más reciente capítulo de Yo Soy Lorenzo de Mega.

Durante la emisión, un complicado Carlos, personaje de Mario Horton, hizo referencia a lo que le pasó al "Padre Reynaldo", de Perdona Nuestros Pecados, en otro pueblo cercano.

"Yo sé cómo termina esta película. Me la sé de memoria. Me van a amarrar de un auto, me van a dar vuelta por todo el pueblo y me van a tirar tomates, perejiles, piedras. Me van a linchar, igual como le pasó a un cura en un pueblo acá al lado, ¿se acuerda'", expresó.

Luego, el actor explicó el crossover. "Lo improvisé en el ensayo. Primero fue como una broma", reveló sobre el momento, que fue celebrado por los fans de la teleserie.

Encuentra el momento aquí.