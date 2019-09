Perro finge un desmayo para evitar que le corten las uñas y se vuelve viral

Un pitbull fue grabado mientras fingía un desmayo para evitar a toda costa un corte de uñas.

En el video compartido a través de Twitter se ve cómo el animal se lanza lentamente al piso mientras su dueña intenta cortarle las uñas.

Bajo la descripción "el Premio de la Academia a la mejor actuación dramática es para", el video se hizo viral rápidamente, alcanzando más de 477,2 "likes".

Es más, algunos usuarios de la plataforma aseguraron que "este perro merece todos los aplausos del mundo" y "me pongo de pie ante tan brillante talento".

The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ