Perla Ilich reveló a qué cirugías estéticas se ha sometido

Perla Ilich fue una de las invitadas al capítulo de este viernes recién pasado de Podemos Hablar. En el espacio, la gitana sorprendió al público al revelar las cirugías que se ha realizado durante los años.

Primero que todo, la exchica reality contó que ingresó a pabellón para reducir y levantar su busto, además de realizarse una abdominoplastía.

En conversación con Julián Elfenbein, Perla detalló que "me hice una abdominoplastía después de mi primera hija, que es una operación donde te sacan la guatita. Quedé enchuladita y me hice – que nadie lo cree – una mastopexia mamaria, que es una reducción mamaria que es achicar no agrandar".

En esa línea, agregó que "me hice la mastopexia y me resultó los primeros meses, todo bien. Después, cuando quedé embarazada de mi segundo hijo, tengo un problema, no sé, algo del cuerpo que las pechugas me crecen y me crecen y me crecen".

Ilich, quien está esperando a su tercer hijo junto a Nino Morales, aseguró que su busto es 100% natural, desmintiendo así varios rumores sobre una intervención estética.

Es más, Perla contó que espera el nacimiento de su bebé para poder reducir su pecho nuevamente. "Ahora pretendo hacérmela nuevamente, pero sin ya tener más guaguitas, o sea ya es la tercera guaguita, ya no quiero más hijos", manifestó.