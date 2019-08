Perla Ilich arremetió contra la PDI tras muerte de joven gitano: 'No puede seguir pasando esto'

Gran conmoción causó en la comunidad gitana la muerte de un joven de 16 años en La Cisterna, quien fue baleado por personal de la PDI mientras realizaban un procedimiento por un portonazo.

El adolescente recibió el tiro cuando viajaba en auto, en la esquina de Gran Avenida con Ginebra, luego de huir de funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Ramón que indagaban un vehículo abandonado que tenía encargo por robo con intimidación.

Según la versión de la familia de la víctima, el joven escapó porque se asustó: había salido a comprar a un servicentro cercano y conducía sin licencia el auto de su papá.

Respecto al tema también se refirió la exchica reality Perla Ilichi, familiar del joven, quien comentó a través de sus Instagram Stories que "mataron a un gitano de no más de 16 años, le dispararon (...) no andaba drogado, no andaba con pistolas".

"Tiene que haber justicia, no puede seguir pasando esto", expresó devastada la famosa gitana.