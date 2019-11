Pérez de Arce fue expulsado de matinal tras negacionismo de violación a los DDHH en dictadura

Otro tenso momento se vivió la mañana de este viernes en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13. Primero fue lo sucedido con Carlos Zárate, quien dejó el estudio argumentando motivos de salud justo cuando intervenía sobre la crisis social que atraviesa Chile.

Pero minutos más tarde, el panel de conversación quedó pasmado luego de las declaraciones del abogado Hermogenes Pérez de Arce. El polémico economista lanzó que: "es más importante reconstruir el país que los derechos humanos".

Aquello desató la ira de todos los participantes del espacio y tras percatarse de los cientos de comentarios en redes sociales, los panelistas continuaron cuestionando al abogado al punto que Tonka Tomicic, conductora del programa, le pidió que se retirara del lugar: "esta negando parte de la historia de Chile. Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar".

"Como no me voy a retirar si soy censurado y se descalifica mi opinión en terminos que son insolentes e injustos, asique por eso me retiro", dijo Arce mientras todo el panel le exigía que se retirara del set.