'Perdón, alcaldesa': Evelyn Matthei y Raquel Argandoña protagonizaron tenso round en 'Bienvenidos'

Evelyn Matthei y Raquel Argandoña protagonizaron un tenso momento en Bienvenidos, luego de que la alcaldesa de Providencia y la panelista abordaran las manifestaciones en contra de la PSU, ocurridas este lunes y martes en distintas ciudades de Chile.

Para saber la opinión de la ingeniera comercial, la opinóloga fue la encargada de preguntarle cómo se vivieron las manifestaciones en su comuna.

Tras la consulta, la excandidata presidencial comentó que "la cantidad de padres y de gente… Yo conozco gente que estaba dando la prueba y se la quitaron de la mano. La rabia que tiene es brutal. ¿Qué haces tú cuando hay un grupo de gente que de forma violenta te interrumpe tu vida cotidiana y le importa un pito tus propios derechos? ¡Un pito!".

Al oir su respuesta, Raquel le señaló: "Perdón, alcaldesa, pero no es culpa del alumnado, es culpa de las autoridades que no mantuvieron, digamos…", y fue ahí que Matthei ña interrumpió para decir "pero si estaban dentro de las salas".

"¡Pero cómo mantienes tú un carabinero en cada sala, Raquel!", agregó, a lo que Argandoña respondió: "No, no, no, alcaldesa… perdón, lo que pasa es que esto ya se sabía, que iban a boicotear la PSU, yo creo que las autoridades no pudieron o no quisieron o pudieron mantener el orden para que los alumnos pudieran rendir la PSU…".

Posteriormente, la académica reflexionó y sostuvo que "si a mí una niña que yo conozco me contó como estaban. Estaban en una sala, haciendo la prueba y de repente se paran dos o tres, dan vuelta los bancos, empiezan a gritar, empiezan a quitarle esto, entonces lo que tú quería era un carabinero en casa sala. Bueno, no existe un carabineros en cada sala. No hay".

"o hay carabineros suficiente para mantener el orden público. Cuando hay gente que está dispuesta a todo y si tú los toca te acusan de violación de DD.HH. y además acusan constitucionalmente al ministro…", finalizó.