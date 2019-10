Pepe Aguilar y muerte de José José: '¿por qué no se le apreció al señor los últimos 20 años?'

Es un cantante ícono de la música mexicana, y este viernes recorrerá su extenso y exitoso repertorio en el Movistar Arena en compañía de sus hijos. Pepe Aguilar junto a Ángela y Leonardo conversaron con Ciudadano ADN sobre su experiencia de trabajar juntos como miembros de una dinastía dedicada a la música popular y la ranchera.

Un género que "es una música universal: va directo, no va con rodeos y eso lo entienden todos los seres humanos. A fin de cuentas todos los países hispanoamericanos tenemos muchas cosas en común", según comentó Pepe, que recordó que el trabajo en familia comenzó cuando "tuvimos una gira de despedida de mi padre" (el cantante y actor Antonio Aguilar, fallecido en 2007).

Ese trabajo en conjunto ha sido enfrentado de forma muy profesional por sus jóvenes hijos. "Ha sido constante y de preparación continua, no creemos en los improvisados, han estudiado guitarra, canto, piano", siguió el padre de familia.

Y ese trabajo ha dado frutos. Ángela acaba de cumplir 16 años ("es mi primer cumpleaños en Santiago, y espero cumplir muchos más aquí") y se transformó en la mujer más joven en ser nominada a los Grammy 2019 por su disco "Primero soy mexicana", mientras que el año pasado tuvo una nominación a los Grammy Latinos.

Su hermano Leonardo, en tanto, contó que "más que tener que seguir el camino, la música siempre fue mi cosa favorita. No sentí que me perdí mi niñez porque ésta es mi niñez". A sus 20 años, también tiene un disco en solitario, "Gallo fino".

Ángela tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, y siente que esa popularidad "es una locura, no sé por qué pero la gente me sigue mucho, se me hace súper lindo tener todo ese apoyo. Se siente como que son parte de mi familia".

Pepe también tuvo palabras para la reciente muerte de su compatriota José José. "Fue un golpe duro al ambiente artístico mexicano e hispanoamericano, un hombre con tantas canciones que son parte de tantas generaciones", comentó, asegurando que "tengo que decir algo: ¿por qué no se le apreció al señor los últimos 20 años que tanto necesitaba de la gente, de dinero, de apreciación? Yo creo que es en vida cuando hay que celebrar a las personas, no cuando ya se fueron".

Igualmente se tomó su tiempo para comentar que "el mundo entero está viviendo una transición", con nuevas formas de liderazgo, lo que se ve tanto en su país como en Estados Unidos. La ciudadanía "se cansó de las mentiras de nuestros líderes, y lo vemos con líderes muy radicales". Y aunque aclara de entrada que no es partidario de Donald Trump, expresó "bendito Trump, porque había una desigualdad tremenda en Estados Unidos y despertó con un vaso de agua fría, diciendo 'miren, existe el racismo, la discriminación, la no tolerancia, por eso me hicieron ganar'. Eso nos despertó y nos dijo que cada uno desde su trinchera tiene que hacer la patria que quiere".

El trío de músicos se mostró emocionado al estar por primera vez en Chile, y prometen "darlo todo". "Estoy haciendo el programa de canciones y con 28 discos elegir es complicado", comentó Pepe.