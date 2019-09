Pentágono confirmó veracidad de videos de ovnis durante entrenamiento de la marina norteamericana

En diciembre de 2017 y marzo de 2018, el New York Times publicó tres vídeos que habían sido recuperados por la academia de artes y ciencias To The Stars, grupo de investigación científica.

En estos vídeos se podían ver imágenes desclasificadas del Pentágono de objetos voladores no identificados.

En una respuesta hecha el portavoz de la Jefatura de Operaciones Navales para la Guerra de la Información, Joseph Gradisher, aseguró que "la marina denomina a los objetos contenidos en estos videos como fenómenos aéreos no identificados".

Además, Gradisher explicó que "la terminología de 'fenómenos aéreos no identificados' se utiliza porque proporciona un descriptor básico para los avistamientos/observaciones de personas no autorizadas/aeronaves/objetos no identificados que han sido observados entrando/operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares".

Finalmente, la Marina anunció que se encontraban redactando nuevas pautas sobre cómo informar sobre fenómenos aéreos no identificados.