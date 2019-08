'Pena': Valentina Roth reveló que su madre se casó y ella no sabía

La exchica Yingo Valentina Roth reveló en Instagram que su madre, Katya Soracco, se casó y ella no sabía.

"Felicidades querida madre. Se casó, no tenía idea. Gracias familia", escribió la exgimnasta junto a una foto del matrimonio, también mostrando que su progenitora se fue a Madrid de luna de miel.

Situación que le amargó todo el día. "Perdón, porque partí súper bien el día, pero no puedo estar demostrando felicidad cuando no es así, quizás hay que ser más trasparente y si uno tiene pena, demostrarlo", declaró en sus historias de la red social.

Cabe destacar que Valentina Roth no tiene una relación con su madre hace mucho tiempo. "Tuve mamá hasta los 12. Y cuando ya partieron los problemas, chao. No estuvo ni ahí. Menos ahora. Si yo algún día de mi vida llegase a ser madre y tuviera un hijito o una hijita, lo único que sé es que no sería como mi mamá. Tan dañina como esa mujer, no existe", aseveró Roth a principios de año.

"Se va a seguir haciendo la mosquita muerta, la buena. Es más clasista que la cresta. Si yo estoy con alguien me dice 'dime sus dos apellidos, de dónde es la familia, qué hacen, así es. No puedo. Ustedes dirán qué lata que la Vale hable así de su mamá. ¿Ustedes saben cómo habla ella de mí en su entorno? Se mueren", lamentó en esa época en sus redes sociales.