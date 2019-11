Pedropiedra estrenó nuevo single y pospuso el lanzamiento de su próximo disco

Está seguro que no es el único y no quiere ser el único. Pedropiedra ha tenido un brillante 2019 con la presentación de lo que será su nuevo disco de estudio. De reggaetones, colaboraciones emblema y fantasías pop, hemos visto cómo "Aló" planeaba ser uno de los imperdibles de este año.



Pero los tiempos no están para querer figurar en las listas de álbumes a destacar; es por esto que Pedropiedra decide aplazar el lanzamiento para el próximo año, cuando los contextos y ánimos sean más propicios a recibir esta dedicada obra.



Eso no significa quedarse sin música. Respondiendo al escenario, Pedropiedra libera el single a cargo de rotular el LP; una canción que destaca su crianza musical urbana con consignas claras: la verdad anda suelta y no podemos no escucharla. Un track suave en su armonía, totalmente poderoso en su mensaje.