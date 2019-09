Pedro Maldonado explica '¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza?' en su libro

Con varios pergaminos académicos (Licenciado en Biología, Magister en Ciencias Biológicas, investigador en neurociencia biomédica y miembro de varias sociedades), Pedro Maldonado es autoridad para hablar del cerebro, su funcionamiento e incluso cómo puede llegar a ser equiparado por la inteligencia artificial.

En entrevista en Ciudadano ADN, el investigador y autor del libro "¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza?" contó que "mi interés inicial era ser biólogo marino. Yo iba a ser Jacques Cousteau. Me fascinaban los delfines porque eran muy inteligentes, y ahí me di cuenta que era por el cerebro que tienen. Entré a estudiar con Maturana y Varela y ahí me decidí".

Uno de los primeros mitos que derribó es el de que no usamos toda la capacidad de nuestro cerebro. "No es verdad, ocupamos todo. No hay pedazo de cerebro sin ocupar. Es algo bastante caro para nuestro cuerpo y no usarlo es gastar una energía que el cuerpo no siempre puede tener".

Y esbozó una respuesta a la pregunta que da título a su libro. "Es culpa de que somos animales. Venimos de un tubo, de un gusano que se movía hacia donde está la comida u otras cosas interesantes. Era razonable que la evolución ponga hacia allá un cerebro que pueda entender esos procesos. Y en un momento nos paramos y el cerebro quedó arriba. Si no, estaría al frente".

Mientras en otras épocas se consideraba que otras partes del cuerpo, como el corazón, eran más relevantes que el cerebro, o que mente y cerebro sin sinónimos, "hoy la neurociencia considera que la mente es el cerebro funcionando. Sin cerebro no hay mente. El cerebro contiene la esencia de lo que somos los humanos, cómo vemos, cómo pensamos. Si algo le pasa a tu cerebro es probable que la gente deje de reconocerte como tal", contó el experto.

El cerebro, explicó, "está hecho de células muy especiales llamadas neuronas. Hay más neuronas que granos de arena en una playa o estrellas en una noche estrellada. Todas forman una enorme internet donde conversan unas con otras", e incluso "se puede activar con estímulos artificiales", comentando la iniciativa de Elon Musk de conectar el cerebro a teléfonos o computadores, lo que "quizás termine creando un nuevo tipo de humano".

"Lentamente, las máquinas van adquiriendo habilidades cognitivas, y quizás tomen mejores decisiones que los seres humanos". Esto, debido a que "el cerebro no funciona solo con lógica, funciona con emociones. Si no la economía sería una ciencia exacta. La conducta humana no es tan predecible".

Porque, aclaró, las emociones no surgen de ningún otro órgano que no sea el cerebro. "Uno quiere con el cerebro. El amor, nuestras ideas políticas y religiosas, nuestras emociones, surgen de la actividad de neuronas del cerebro. Cuando generamos una emoción, el cerebro manda señales para que el cuerpo haga cosas".

Maldonado finalmente sostuvo que, hoy por hoy, casi un tercio de las enfermedades de salud están asociadas al cerebro. "En las enfermedades de la vejez no es mucho lo que podemos hacer, pero la estrategia de hoy es, más que curar enfermedades, que lleguemos a viejos lo más sanos posibles". Por eso, recomienda que "pasados los 50 ojalá no nos golpeemos el cerebro", ya que aumentaría las posibilidades de sufrir Alzheimer, así como "comer bien, dormir bien y hacer ejercicio".