Pedro Grez y su comentado método para bajar de peso: 'Cada día salen estudios, yo no lo inventé'

Alcanzó la fama con su libro "Los mitos me tienen gordo y enfermo" y causo polémica por recomendar comer grasas para bajar de peso en televisión abierta. El entrenador de alimentación Pedro Grez visitó Ciudadano ADN para mostrar su nuevo libro de recetas, junto a su esposa Bárbara Leisinger.

Se trata de "Las recetas del Método Grez", de Editorial Planeta, un proyecto que nace en un viaje al sur de la pareja, durante el que, cuentan, "siempre el bichito de dar a conocer recetas estuvo dando vueltas". Se encontraron con el "Chef Yogui", Mariano Garcés, y con él las trabajaron para dar forma a este libro.

Ambos aseguran ser la prueba de que su método funciona. El propio Grez se hizo célebre contando que logró bajar 30 kilos. El problema, según él, es que "cuando vas de dieta en dieta, es la historia de la dieta. En cambio, esto no fue algo impuesto". Y cuando su esposa lo siguió, fue porque "después de verme que no pasé hambre, se inspiró a hacerlo".

"No persigan gordos. Inspira, y la gente de forma natural va a empezar a seguirte", recomendó.

Sin embargo, Grez hizo énfasis en que su método no se trata de "comer pura grasa", como se ha publicitado. "Es dieta mediterránea: carne, verduras, mariscos, ensaladas. Dejar los carbohidratos para la tarde o noche, desayunar huevos, mantequilla. Si desayunas y almuerzas bien no vas a pasar hambre".

También insiste en que no es necesario comer muchas veces al día. "Esto de comer cada dos horas lo inventó una industria que quiere que comamos cada dos horas. Un desayuno y almuerzo buenos, o almuerzo y cena buenas, o por último una cena buena", sentenció.

Y dado que "todos somos diferentes, tenemos que descubrir la frecuencia" en la que incluir grasas en nuestras dietas. "Bárbara y los niños comen pizza y carbohidratos en la noche, yo el pan y las papas las postergo, como muy poco de eso". Ella, ingeniera agrónoma de profesión, cuenta que su profesión la ayudó a "conectarme con la tierra, las hortalizas, a darle importancia a comer las cosas de la estación. Esto es un poco volver a comer como se comía antes".

Grez contó que su dieta baja en carbohidratos y alta en grasas fue aprobada por la Asociación de Diabéticos de Estados Unidos, como forma de combatir la diabetes tipo 2. "Yo lo escribí hace tres años y me dijeron que era un chanta", lamentó. Por eso, ahora está empeñado en "que el gobierno reaccione, la obesidad está subiendo cada vez más. Los niños vulnerables sólo comen en el colegio, si su alimentación estuviera tan bien, estarían sanos, pero están obesos. Le echan la culpa al sedentarismo pero el sedentarismo se produce por tener grasa corporal".

El autor enfatizó que "la grasa es esencial, la necesitas en un 30% de tu dieta, pero grasas saludables: mantequilla, tocino, coco, aceite de oliva. La gente no las come porque cree que va a engordar, pero es un error". Al mismo tiempo, recomendó comer "cosas que te sacien, cuando comes mucho estás saciado. Pero los carbohidratos, el cuerpo te dice 'dame más'".

Grez, que ha causado polémicas por su propuesta nutricional, asegura que "invité al Colegio de Nutricionistas a debatir en vivo y todavía sigo esperando", insistió en que su propuesta está sustentada científicamente y que "es un tema de tiempo que esto se convierta en realidad. En Suecia ya están alimentándose con esta recomendación, les ahorré el pasaje a los parlamentarios. Cada día salen estudios, yo no lo inventé".