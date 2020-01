Pearl Jam estrenó nuevo tema con el que se desligan de sus sonidos característicos

Esta semana, Pearl Jam sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "Dance of The Clairvoyanst", el primer single de la banda y con el que se desligan de sus característicos sonidos.

"Estamos muy emocionados con la canción y la especie de magia del cómo podría no haber sido escrita por nadie más que uno de nosotros", dijo el guitarrista Stone Gossard, mientras que Jeff Ament detalló en un comunicado que la canción fue una mezcla entre experimentación y colaboraciones reales.

"Creativamente hemos abierto nuevas puertas. Eso es emocionante", aseguró.

La canción no fue la única sorpresa de Pearl Jam, ya que a través de su cuenta de Twitter publicaron los nombres de las canciones que formarán parte de Gigaton.

Gigaton. Out March 27th. Which track are you most excited to hear?



