Paulo Londra y Ed Sheeran estrenaron el video oficial de 'Nothing On You'

Este jueves, Ed Sheeran, Paulo Londra y Dave, lanzaron el video oficial de "Nothing On You", la canción del británico que está incluída en su más reciente álbum No. 6 Collaborations Project.

Lanzado el último 12 de julio, el disco de Sheeran incluye colaboraciones de Camila Cabello, Justin Bieber, Bruno Mars, Khalid y Eminem. Entre esos importanes nombres se incluyó el cordobés.

Pese a que el audio oficial de la canción se lanzó hace aproximadamente un mes, recién esta semana Paulo y Ed mostraron el video oficial, el cual fue grabado en Londres.

A menos de 12 horas de su estreno, el video de "Nothing On You" ya acumula más de 1,5 millones de reproducciones en YouTube.