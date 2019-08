Paulo Londra reveló que fue víctima de bullying durante su época escolar

Paulo Londra es uno de los referentes más importantes del trap sudamericano. El artista de 21 años está batiendo todos los récords, e incluso se convirtió en el argentino más escuchado de Spotify, superando a Gustavo Cerati.

Sin embargo, no todo ha sido bueno para el cordobés, ya que como contó en conversación con Juan Pablo Varsky en su podcast JPV, fue víctima de bullying en el colegio.

"Fui a un colegio público y me encontré con muchos compañeros muy agresivos. Yo quería hacerme el rapero y me tomaban de punto, me descansaban y hasta amenazaban con pegarme", confesó.

El intérprete de "Homerun" contó que todo cambió un Día del Profesor, durante un acto escolar. "Me animé a hacer un tema para los maestros. Subí a rapear y los mismos que me hacían bullying me felicitaron y no me molestaron nunca más", comentó. "A todos ellos les demostré que yo podía hacer lo que me gustaba", agregó.

De esta manera, Paulo se fue dando cuenta que rapear, y la música en general, era su pasión.