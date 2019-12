Paulina Rojas se despidió de matinal de Chilevisión: 'He pasado mis mejores años acá'

"Dije que no iba a llorar, pero me cayó una lagrimita", expresó Paulina Rojas, quien hoy dijo adiós al matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana. La periodista dejó el espacio por razones familiares, ya que permanecerá dos años en México junto a los suyos.

"Tendría que estar toda la mañana agradeciendo la buena onda. Es difícil, yo dije que no iba a llorar pero me cayó una lagrimita, pero nada más. No quería venir porque me da pena", expresó Rojas, quien recibió los parabienes del animador Julio César Rodríguez y la abogada Macarena Venegas.

"Todo lo que diga no es de patera, lo digo de corazón. He trabajado y he pasado mis mejores años acá. Este equipo ha sido muy generoso conmigo. La decisión no es fácil, pero nunca ningún trabajo va a estar por sobre mis hijos y mi familia", manifestó la ahora expanelista.

Rojas también recibió la visita de su hermana Carolina, además de los saludos de Diana Bolocco y Rafael Cavada.