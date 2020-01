Paulina De Allende-Salazar: 'Los periodistas ponemos las cosas sobre la mesa, uno elige qué toma'

Este jueves 23 de enero, la trayectoria de la periodista Paulina De Allende-Salazar será reconocida con el premio Lenka Franulic 2019, que entrega todos los años la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (ANMPE). Aún así, se reconoce "mala para los premios" por su permanente "sensación de sospecha", según expresó en entrevista con Ciudadano ADN.

Sin embargo, la periodista -conocida por su labor en el programa "Informe Especial" de TVN- dijo sentirse orgullosa de formar parte de un selecto grupo de profesionales galardonadas. "Hay tremendas mujeres detrás de ese premio". Además, según contó, son pocas las periodistas mujeres dedicadas al periodismo de investigación, un género para el que "hay que tener espalda".

Paulina eligió su profesión porque "no me gusta cuando hay cosas que se esconden debajo de la alfombra", y dentro de ella se orientó con la investigación por "una cosa de mandarse sola", además de reconocerse "una ñoña" que disfruta leyendo y desenvolviéndose en terreno.

Por eso, es una de las voces que asegura que el actual estallido social sí se veía venir. "Es infinita la información que hemos ido entregando a la ciudadanía, y aquí estamos". La labor del periodismo, según ella, "no es ser popular, es poner los antecedentes arriba de la mesa", función que separa del paternalismo hacia el público. "No somos el detonante, somos los que ponemos las galletas arriba de la bandeja y cada uno elige qué toma y qué no".

Paulina se volvió una figura reconocida en el periodismo televisivo tras protagonizar varios reportajes en "Informe Especial". Sin embargo, insiste en alejarse de un rol mesiánico. "Yo hago la pega que me mandan, que es investigar". Pero tampoco es indiferente a las reacciones de su público. "Hay señoras que me dicen 'gracias porque usted dice lo que yo necesitaba oír'. Y ahora, con el estallido, los jóvenes me dicen 'oye pero ustedes ocultan información'. Ahí yo trato de debatir".

Hoy es el rostro de "Cazadores de fakes", nuevo programa de TVN que se dedica a detectar fake news surgidas en redes sociales. Un proyecto importante para ella, porque "es nuestra pega tomar algunas publicaciones y decir periodísticamente si son verdadero o falso, y aprenda usted a decidir, pero no se compre todo".

Aunque las redes sociales son para muchos una amenaza al periodismo, para ella cumplen otra función. Con un teléfono en la mano, dice, "cada uno va construyendo una realidad que surge desde su propia mirada de mundo". Lo que tienen que hacer los medios de comunicación frente a eso "es ponerse un poco más arriba y dar una mirada más integral". Sin embargo, no rehúye a la autocrítica. "Nos faltó empatía, agilidad, músculo con lo que estaba pasando".

Se trata de un trabajo exigente, muchas veces difícil de compatibilizar con la vida personal. "La familia está acostumbrada", dice. "Yo he podido criar a mis hijos, y solventarlos, pero también trabajar con pasión, y eso es bonito".