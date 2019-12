Paul Vásquez, rescatista: 'Mi miedo es que cuando rescate a un capucha, debajo esté mi hija'

En dos días se agotaron las entradas para la noche del jueves 27 de febrero en Viña 2020, donde además de Maroon 5, estará el humorista Paul Vásquez. "Maroon 5 es connotado. Que deje bien satisfecha a la Quinta Vergara para yo salir tranquilito", dijo "El Flaco" en entrevista con Ciudadano ADN.

Llegar en solitario, ya sin su eterna dupla de Dinamita Show, es un desafío para "El Flaco", que asegura estar haciendo "un trabajo muy silencioso" desde hace varios años. "Había postulado cuando lo tenía Chilevisión, tuve que rendir un examen donde no quedé y me sentí mal. Ahora me pidieron un trabajo grabado con público, y llevé el Festival del Guatón Loyola. Fue emocionante cuando nos confirmaron pero no podíamos decir nada hasta que la Comisión lo anunciara", contó.

En su rutina, aseguró, "voy a mojarme el potito", aunque también espera "no recordarle a la gente lo mal que se ha pasado en estos dos meses, ni hacer burla de todos los mutilados en este estallido social, ni tampoco tirarme directamente con el Presidente porque es una pérdida de tiempo". Está consciente de que "hay un morbo de qué va a hacer el Flaco solo arriba del escenario". "En dúo mi personaje podía volar más, ahora tiene que ser estructurado", agregó.

Pese a su intensa preparación, y que es un viejo conocido de la Quinta Vergara, "no me confío de ir de local". Y sabe que las reglas del juego han cambiado: "Antes uno soñaba, ojalá que marquemos 45, 48 puntos, ya no me importa". Además, contó que ha tenido pesadillas, por lo que "me voy a apoyar con un psicólogo. Porque yo tengo un respeto único por el público".

Y de los demás nombres del humor en Viña 2020, tuvo palabras generosas para Fusión Humor: "yo los vi nacer, y la complementación es muy buena, les va a ir bien". Sin embargo, marcó una diferencia con ellos, contando que "tuve que subirme a la micro del stand up, sino los clásicos nos quedábamos abajo. Lo mío es como un 'standito', manteniendo el humor clásico del Flaco".

El rol de humorista que hizo famoso a Paul Vásquez ha sido combinado, en las últimas semanas, con el de voluntario rescatista durante las manifestaciones del estallido social. Un rol que ya practicó como bombero en tragedias como el terremoto del 2010 y el de Coquimbo, la erupción de Chaitén y el aluvión de Chañaral. "A lo mejor yo soy el yeta", comentó, agregando que esta faceta le resulta "gratificante porque me siento útil. Agradezco mucho entrar a Bomberos, ahí sí que yo tuve educación gratuita y de calidad. Puedo salvar una vida. Si a los 30, 35 años lo hubiese hecho, pero me sucedió ahora, tengo 52 y tengo energía".

Y ahora que observa a los manifestantes, cuenta que "los chicos son valientes, no es como la generación nuestra, que pegaban un disparo al aire y nos íbamos a la casa. No paran porque no tienen miedo y no se van a conformar con migajas", dijo Vásquez, asegurando que el equipo de rescatistas del que forma parte "no estamos solo para la primera línea. Cuando atacaron al carabinero en el Parque Forestal, si hubiera estado un equipo nuestro lo rescatamos. Hay carabineros de 22 años, la misma edad de mis hijas".

La experiencia de ver a los manifestantes baleados, prosiguió, es "dramática". "Hay muchos niños lesionados que no están dentro del listado. Mucha sangre, mucho joven. No solo de la primera línea, de repente chicos sacando fotos. El único miedo es que cuando me toque rescatar a un capuchita, debajo de la capucha esté mi hija".

Son justamente sus hijas las que participan activamente en las movilizaciones. "La mayor tiene 30 años, otra tiene 22, egresó de Audiovisual y no tiene pega. Yo no les puedo decir 'te quedas en la casa'. Los cabros dicen 'vamos a ganar, esto recién comienza'. A esa edad yo estaba en dictadura y hubiera sido rico tener esa valentía. Esta es la generación sin miedo. No quieren nada con los políticos, dicen que esto es de ellos, por los viejos, que les saquen las AFP".

El propio Vásquez, desde su rol de artista, asegura que no tiene AFP. "Coticé un tiempo, pero no tengo lagunas, tengo océanos. me preocupa la vejez pero hay que vivir el carpe diem. Tengo 6 hijos, alguno me tiene que ayudar después", dice. Pero uno de sus planes a futuro es vivir de la escritura. "Tengo un libro, 'Secretos de calabozo', con lo que no se supo de mis detenciones". Una época que, asegura, "es pasado, en las entrevistas ya no toco el tema. El 18 de enero es mi nuevo cumpleaños: son 17 años sin consumir cocaína. Estamos en los 50, ya son otras mis prioridades".