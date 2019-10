Paty Maldonado vivió triste situación tras regresar de sus vacaciones en Europa

Patricia Maldonado regresó a Mucho Gusto tras sus extensas vacaciones en Europa junto a su marido y sus hijos. En ese contexto, sus compañeros de programa le dieron una afectuosa bienvenida, para posteriormente escuchar lo que la "Maldo" tenía que contar.

Fue ahí cuando la panelista compartió un difícil momento que vivió cuando regresó de su descanso: el hijo que había vivido con ella durante estos últimos cuatro años, se fue de la casa.

En esa línea, partió contando que "no me quiero emocionar por ningún motivo, pero mis 69 años fueron distintos. Feliz de haberlos cumplido, pero nadie espera llegar a esta edad. Estoy llena de proyectos, llena de cosas por hacer, tengo la energía suficiente, me siento muy joven, pero este cumpleaños fue distinto".

"Aunque fue muy lindo, mi hijo estuvo viviendo conmigo cuatro años, con mis nietos, pero ellos construyeron su casa", agregó, explicando que él trabajó en su parcela y mientras ellos estaban en Europa, él se cambió.

Eso sí, aseguró que "es parte de la vida, así lo hicimos nosotros, 7 hermanos, que dejamos la casa de mis padres. Pero tú no piensas que te va a pasar, te acostumbras. Llegamos el lunes, y me dice 'mamá qué rico que volviste, pero no estamos durmiendo acá'".

"Que te lo digan no es lo mismo que vivirlo. Él se va, mi otra hija la Paty se va donde unas amigas, y me veo enfrentada a que estamos los dos solos (con su esposo). Les quiero decir que es una bofetada", expresó.

Pese a que seguirán viendo, se siente muy triste por la mudanza de su hijo. Eso sí, Paty le vio el lado positivo a su partida: "Es un proceso que me ha costado un poco asimilarlo, y estoy feliz de haber cumplido 69 años, me hubiese gustado que mis cabros chicos estuviesen un poquito más grandes, no sé".

"Ha sido un encuentro distinto con Jorge, pero me hace falta que entre alguien y diga'me prestas esto'. Pero he sido feliz, he logrado lo que muchos no han podido lograr o no podrán lograr", dijo, señalando que "si bien es cierto que me emociona que mis cachorros se estén yendo y tengan su vida, ahora estamos preocupados uno del otro con Jorge".