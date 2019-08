Paty Maldonado sobre críticas hacia su persona: 'Si tú no aceptas mi forma de pensar eres dictador'

Este lunes, Patricia Maldonado visitó Sigamos de Largo junto a Raquel Argandoña y Catalina Pulido para hablar de su obra de teatro, Viejas Juliás, y también de la opinión que muchos televidentes tienen sobre ella.

Respecto a las críticas que recibe diariamente por su forma de ser o postura política, la panelista señaló: "¿Te digo la firme? A estas alturas de mi vida, yo he vagado tanto, he andado por tantos caminos que… ¿les digo la firme? Me importa una raja lo que digan o lo que hablen".

"Yo no perdería mi precioso tiempo porque no sé cuánto me queda. Si me quedan cinco minutos, un año, no tengo idea. La vida es muy corta para preocuparme de un 'hueón' que está cagado de la cabeza", agregó.

En esa línea, Paty aseguró que "yo me preocupo de otras cosas, me interesan otras cosas, la paso la raja".

Posteriormente Fran García-Huidobro le preguntó si algunas de estas críticas le causan dolor. Sobre esto, respondió: "Me duele, y que no se atrevan, que me toquen a los míos".

"Soy libre de pensamiento. Vivo en un país democrático y si tú no aceptas mi forma de pensar eres dictador. Así de simple", concluyó.

Revisa el momento aquí.