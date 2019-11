Patti Smith y mensaje sobre Chile: 'Creo que es muy importante mostrar solidaridad'

A sus 72 años de edad, la mujer ícono del punk debutará en Chile. Patti Smith saldará una deuda con el público local este lunes 18 de noviembre en el Teatro Caupolicán, en medio de una gira que ha combinado con la promoción de su libro más reciente: "The Year of the Monkey".

"Sam está muerto. Mi hermano está muerto. Mi madre está muerta. Mi padre está muerto. Mi esposo está muerto (…) Sin embargo, sigo pensando que algo maravilloso está por suceder. Quizás mañana", escribió en una de las páginas de la publicación.

En un encuentro con la prensa local, la artista ejemplificó ese párrafo con su filosofía de vida. "Siempre he creído que algo mágico pasa. ¿Por qué pienso esto? Primero, porque lo he experimentado y tengo imaginación. Y porque siempre pasa algo maravilloso. Quería venir a Chile hace mucho tiempo, hoy estoy aquí. Así que hoy ha pasado algo maravilloso".

Al país llegó con el libro "2666" del chileno Roberto Bolaño en su maleta. "Para mí él escribió la primera obra maestra del sigo XXI. "2666", una obra maestra. Eso es suficiente para mí. Leo ese libro una y otra vez y estoy agradecida. Es muy triste que se hay muerto tan joven", dijo.

No es el único escritor local que ha llamado su atención ya que también es conocida su admiración por Nicanor Parra. A ellos, ahora sumó a Nona Fernández con "Space Invaders".

La intérprete de "Because the Night" prefiere no emitir opinión respecto al estallido social chileno porque no tiene el conocimiento suficiente de la situación. Sí explicó por qué dedicó un mensaje al pueblo chileno en su Instagram.

"Lo escribí porque cuando veo que la gente está motivada y se está levantando por sus derechos y tomándose las calles, creo que es muy importante mostrar solidaridad", declaró.

Y es que la faceta como activista de Smith no es ninguna sorpresa, pues suele participar en manifestaciones. "Es lo que tenemos que hacer a veces. Ojalá sin violencia. Como en los sesenta por varios derechos y en los setenta en contra de la Guerra de Vietnam. Ahora estamos protestando todos los días por algo, porque cada día la administración de Trump nos da algo para protestar", dijo.

La artista también ha demostrado cercanía con el Papa Francisco, a quien se acercó a saludar a la Plaza de San Pedro. Al respecto, aclaró que no practica el catolicismo ni ninguna religión, ya que "son hechas por el hombre", pero encuentra una persona "increíble" al Sumo Pontífice.

"Y su nombre es como el de San Francisco, nuestro primer gran ambientalista que nos enseñó a respetar la naturaleza. Por eso me gusta. Creo que en términos de líderes espirituales, es uno de los más grandes", declaró la "madrina del punk".