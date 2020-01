Patricia Politzer lanza 'Batuta rebelde', biografía de Jorge Peña Hen, músico asesinado en 1973

"Batuta rebelde" es la biografía de Jorge Peña Hen, creador de las Orquestas Juveniles de Chile, un músico "desconocido para la gran mayor de los chilenos, pero que debería estar a la altura de los grandes de nuestra música, como Víctor Jara y Claudio Arrau". Ocho años de investigación le tomó su publicación a su autora, la periodista Patricia Politzer, que lo presentó en Ciudadano ADN.

Peña, que habría cumplido 92 años el pasado 16 de enero, fue fusilado por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973. Al comenzar su proyecto, "me sorprendía la poca gente que lo conocía, y eso me motivó a ir investigando", contó la autora, que conoció su figura y obra en el libro "Los zarpazos del puma", de Patricia Verdugo. "La acusación era tan absurda como que traía armas desde Cuba en los estuches de sus instrumentos".

Politzer lo calificó como "un genio de la música y también de la pedagogía". Precisamente muchos de sus alumnos, que hoy tienen en torno a 60 años, conversaron con ella para el libro. "Eran los más pobres de los pobres. Niños que con suerte conocían una guitarra. Y un año después Jorge Peña Hen los tenía tocando música clásica en el Teatro Municipal de Santiago".

El sistema musical infantil y juvenil de Venezuela, considerado uno de los mejores del mundo y de donde provienen grandes de la música como Gustavo Dudamel, tiene una directa influencia de Jorge Peña Hen. Según contó Politzer, fue creado por músicos chilenos exiliados en ese país que habían estado en su escuela en La Serena.

Sin embargo, Politzer aclaró que no se trata de "un libro de música ni para los músicos. Es la historia de un hombre que resultó ser un genio de la música", que además incluye aspectos como su "bastante intensa y tormentosa" historia de amor -era casado con una pianista-, y los testimonios de dos personas que también fueron capturadas por la Caravana de la Muerte pero lograron escaparse. La historia del libro "tiene amor, tiene cultura y tiene traición".

Peña Hen también es responsable de una gran labor cultural en la Región de Coquimbo, en los años 50. Su padre, alcalde de La Serena, lo inscribió en el Partido Socialista a los 15 años. Sin embargo, en su escuela contrató profesores que provenían de Patria y Libertad. Para él, "una cosa era la política, y otra es lo que juntos podíamos hacer por el país. Es uno de los mensajes que nos manda el libro. Que cuando hablemos de respeto, hablemos en serio".

"Batuta rebelde" se publica en medio del estallido social que vive Chile. "Lola Hoffmann me enseñó que en la vida no hay casualidades, hay sincronías. Y no es casualidad que este libro haya salido justo en este momento", confesó Politzer, que a partir de la biografía de Peña, pensó que "cuando el país se polariza viene el horror". Hoy, ante la situación del país, asegura que "no me gustan para nada las funas", porque "cuando empezamos a mirar al otro como un enemigo, empezamos a deshumanizarlo, y ya podemos hacer con él cualquier cosa". La periodista dijo sentir miedo de "la polarización y a la violencia. No solo de los encapuchados, sino también desde Carabineros, que parece una institución que no tiene la formación necesaria para enfrentar el momento que estamos viviendo".

La premiada periodista se define crítica del actuar del Gobierno en esta crisis, que "no ha logrado entender de qué se trata este estallido social, que es producto del abuso y la injusticia". Un Gobierno que "se centra en el orden público y no en cambios profundos", y que "obvio que con este nivel de apoyo, tiene que conversar y negociar" para lograr "un gobierno que trabaje por la mayoría del país, que de eso se trata un gobierno".

Sin embargo, confesó que "estoy optimista, a pesar de todo", porque "la gente entiende que los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana". Cambios en los que resulta fundamental la nueva Constitución, por lo que aplaude las posiciones de partidos de gobierno como Renovación Nacional y Evópoli. "Me preocupaba mucho que el plebiscito fuera con el viejo esquema del Sí y el No", expresó quien confía que "la aprobación por la Nueva Constitución va a ser masiva".

Hoy espera que, para la campaña previa al plebiscito, los partidos le den espacio a la ciudadanía "sin que sean sus militantes y sus dirigentes", a pesar de que el Consejo Nacional de Televisión no está considerando ese aspecto para la franja política. Sin embargo, y como periodista con una vasta experiencia en ese medio, se definió "menos crítica" que muchos respecto al rol de la televisión. "Es muy difícil transmitir en directo cosas complejas. Yo tengo la impresión de que la cobertura de muchos medios es menos negativa de lo que la ciudadanía lo está evaluando", haciendo una distinción entre "los programas informativos y los editoriales, donde los canales muestran su línea editorial. Sería muy bueno que eso fuera más transparente".