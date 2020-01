Patricia Maldonado sobre la TV: Es como una droga y me drogué con ella por muchos años

Patricia Maldonado conversó con La Cuarta sobre su salida de la televisión, la cual se produjo luego de que comenzara el estallido social del país.

En la entrevista, la opinóloga comentó que "a raíz de todo el despelote que quedó en el país, aprendí a ver series y veo Netflix. Antes no tenía idea, para mí no existían. Te juro que la vida me cambió".

Además, admitió que ahora "trato de no ver televisión chilena porque es lo mismo siempre".

Sobre su regreso a la televisión, Maldonado sostuvo que "no digo que no quiera volver a hacer TV. Pero otro tipo, ya sea un programa nocturno, de entretención, donde tenga que trabajar sólo cuatro veces al mes y el resto dedicarme a mis café concert".

"No sé qué va a pasar. Me gusta la tele, pero estoy en otra parada ahora", agregó la cantante.

Finalmente, manifestó que "la televisión es como una pequeña droga y me drogué con ella por muchos años. Sin embargo, tomé la decisión de rehabilitarme y en eso estoy".