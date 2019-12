Patricia Maldonado explicó por qué Raquel Argandoña ya no es parte de su café concert

Hace algunas semanas, se confirmó la salida de Raquel Argandoña de Las Viejas Juliás, el café concert que realizaba junto a Patricia Maldonado, lo que generó diversas reacciones entre los fanáticos del show.

Por lo mismo, Patricia quiso aclarar los rumores y en conversación con La Cuarta aseguró que "con la Raquel no ha pasado nada".

"La gente piensa que una cuando no trabaja con la persona está en mala. Yo no puedo tener a una persona toda la vida en el escenario, a no ser que hagamos sociedad o hagamos un dúo como la Vicky y la Gaby, que ninguna otra podía hacer el personaje", explicó.

En esa línea, aseguró que los proyectos de Raquel para este año son incompatibles con los tiempos del café concert. "Está todo bien con Raquel, además que ella está dedicada a sus viajes", comentó.

Maldonado también se refirió a su regreso a Mega, el cual ocurrirá cuando el canal lo estime conveniente. "Me dijeron: 'Esperamos'. Yo dije: 'Perfecto'. Si no estoy en la tele no me voy a morir", concluyó.