'Pateando piedras': Montaje teatral con un coro ciudadano homenajea a Jorge González

Parte de una trilogía a la que han dado vida los hermanos Ibarra (homenajeando primero a Víctor Jara con "Víctor sin Víctor Jara" y luego a Violeta Parra con "Violeta Ciudadana"), "Pateando Piedras", es un montaje que, con la participación de un coro ciudadano, está inspirado en la vida y obra de Jorge González.

Uno de sus directores, Visnu Ibarra, y la joven Millantú Hilbert, actriz de sólo 12 años, nos contaron más detalles sobre la propuesta en Ciudadano ADN.

Es precisamente el talento de la joven uno de los aspectos más aplaudidos del montaje. "La Milla llegó el 2015, en los primeros coros ciudadanos que hicimos, su potencial y su talento era indiscutible", recordó Visnu Ibarra. "Tenemos una relación muy especial con ella, trabajamos desde la fraternidad".

Millantú, por su parte, confesó que "a mí no me gustaba Jorge González ni Los Prisioneros, pero ahora me encantan", y que lo que más le gusta de la obra es "estar con uno de los actores, el Simón (Aravena). Yo digo, y también mi mamá, que somos la mejor dupla de toda la obra".

Además de esa dupla, componen el elenco -adelanta Ibarra- figuras como "la tremenda" Paula Zúñiga y "el tremendo" Nicolás Zárate, "dos baluartes del teatro chileno".

La joven Millantú es hija de bailarines, por lo que desde muy pequeña que convive con los escenarios. "No soy aún actriz, y falta mucho para serlo", dice, aunque asegura que le han dicho que "mucha gente más grande que yo le gustaría actuar como yo". Luego de "Pateando piedras", comenzará a prepararse para participar en el regreso de "Víctor sin Víctor".

El director define a su propuesta teatral ilustrando que "no es hacer una obra para el pueblo, sino que el pueblo accione el arte, que sean ellos los protagonistas", concepto que vienen desarrollando desde sus anteriores montajes. "No hay un Víctor Jara, un Jorge o una Violeta, todos son Víctor, todos son Jorge, todos son Violeta". Por eso, dice, es central la participación del coro ciudadano, constituido por 120 personas "comunes y corrientes", en un proyecto de inserción social que busca "instalar al público en el escenario".

La historia de "Pateando Piedras" está fragmentada por capítulos de la vida del músico, entre ellos "su relación con la prensa, de amor y odio", y consiste en una recopilación de entrevistas de Jorge con ficciones.

Si bien las entradas para "Pateando Piedras" -que estará en cartelera en el GAM hasta el 30 de junio- ya están agotadas, Ibarra anunció que volverá en octubre, en el Teatro Nacional Chileno.