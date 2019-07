Pat Metheny regresa a Chile tras 24 años

Pat Metheny, el guitarrista de jazz regresa a Chile con una revisión de su exitosa carrera el sábado 21 de marzo del 2020 en el Teatro Caupolicán, todo esto para celebrar los 12 años del ciclo Stgo Fusión, que ha contado con nombres como Maceo Parker, Chick Corea, Steven Wilson, Toe, Magma, Tortoise, Snarky Puppy, Tony Lewin, entre otros.

El artista ha tocado con grandes figuras como Sonny Rollins, Ornette Coleman y Jack DeJohnette. Entre su prolífica discografía, destacan obras como "Travels" (1982); "First Circle" (con Pedro Aznar, 1984); "Song X" (con Ornette Coleman, 1985); "Still Life" (Talking) (1987); "Question and Anvers" (1989) y "We Live Here" (1995).

El música ha anunciado la gira "An Evening with Pat Metheny" con una serie de fechas en todo el mundo para el año 2020. No hace mucho, fue incluido en el "Downbeat Hall of Fame", convirtiéndose en el miembro más joven y cuarto guitarrista, compartiendo puesto con Django Reinhardt, Charlie Christian y Wes Montgomery.

En cuanto a cómo serán los conciertos, Metheny señala que "realmente podría ser todo o nada. He escrito música nueva que será lanzada a principios del 2020 inspirado en esta gira, pero también me imagino tocando sólo música antigua una noche, o incluso tocar álbumes completos. Me gusta la idea de mantenerlo abierto y dejar que se convierta en lo que sea en el transcurso de la gira", afirmó.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 12 de julio y van desde los $28.000 a los $85.000 mil pesos.