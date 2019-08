Pat Metheny regresa a Chile con dos conciertos en el Teatro Caupolicán

Con dos esperadas presentaciones será el regreso de Pat Metheny a nuestro país tras de 24 años de su última visita, en 1996. El destacado músico se presentará el 20 y 21 de marzo en el Teatro Caupolicán, donde interpretará lo mejor de su carrera.

Metheny, quien es el guitarrista de jazz más destacado de las últimas décadas, regresa a Chile con una revisión de su exitosa carrera para celebrar los 12 años del ciclo Stgo Fusión, que ha traído nombres como Maceo Parker, Chick Corea, Steven Wilson, Toe, Magma, Tortoise, Snarky Puppy y Tony Lewin, entre otros.

También compositor, Metheny ha transitado con éxito entre el free jazz, jazz rock y el jazz más ortodoxo. Asimismo, ha tocado con grandes figuras como Sonny Rollins, Ornette Coleman, o Jack DeJohnette. Entre su prolífica discografía, destacan obras como: "Travels" (1982); "First Circle" (con Pedro Aznar, 1984); "Song X" (con Ornette Coleman, 1985); "Still Life" (Talking) (1987); "Question and Anvers" (1989) y "We Live Here" (1995).

El 20 veces ganador del premio Grammy, ha anunciado la gira "An Evening with Pat Metheny" con una serie de fechas en todo el mundo para el 2020. Recientemente fue incluido en el "Downbeat Hall of Fame", convirtiéndose en el miembro más joven de la lista.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek.cl desde el lunes 12 de agosto. Estas tendrán un valor que va desde los $28 mil a los $85 mil. Eso sí, el primer concierto ya se encuentra totalmente agotado.