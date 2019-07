Parque rupestre Monte Aranda prepara las vacaciones de invierno luego de éxito durante el eclipse

El parque rupestre más grande de Chile tuvo una visibilidad del evento astronómico excepcional, ya que pudo observar con más del 95%, incluso, cuando la luna cubrió el sol en su totalidad, hubo casi la misma oscuridad que se produjo en La Serena.

Entre familias se distribuyeron a tempranas horas por los puntos de observación del parque dispuestos especialmente para ocasión: el circuito de los quillayes, el sendero y el plano de la casa del campesinado

El parque rupestre Monte Aranda no solo dejó en evidencia que no solo es perfecto para ocasiones especiales tales como el eclipse, sino que también está armada para recibir a cientos de turistas. Un destino que no termina con el evento astronómico, sino que se posiciona como un panorama ideal para visitar en vacaciones de invierno.

En el lugar, se pueden encontrar bloques de arte rupestre diaguita y contempla 3700 metros de senderos naturales con 250 bloques de petroglifos; un paisaje envidiable y que está abierto para todo público.

Para los aún más exigentes, Monte Aranda cuenta con opción de tener visitas guiadas a cargo de personas de la misma zona, y en el que se pueden realizar actividades culturales.