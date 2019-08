Pareja de Wilma González arremetió contra usuaria que la criticó por su rol de madre

Tras los malos comentarios que recibió por su rinoplastia, Wilma González tuvo que responderle a una usuaria que criticó su rol de madre.

En la publicación, la desconocida escribió: "Deberías agradecer a Gonzalo (Egas) que siempre está con el pequeño… Lo envía al colegio, le prepara su comida, etc. Disculpa que te diga, pero parece más hijo de él que tuyo".

Como era de esperar, este comentario molestó a la española, quien le respondió que "hay que ser muy miserable para atreverte a decir que no alimento a mi hijo. Qué asco das".

Ahí mismo, agregó que "no vivo de publicar cosas con mi hijo; ni siquiera sería justo para Noah… No está bien que me digan cosas así. ¡Qué malas personas! Soy una madre genial y Gonzalo también es buen papá. No necesitan degradar a alguien para resaltar la virtud de otro".

Sin embargo, la polémica no finalizó ahí, dado que minutos más tarde la actual pareja de Wilma, Nicolás Seguel, salió en defensa de la modelo, tildando a la gente que critica de "envidiosa".

"Tanta crítica hacia mi novia. Tantos malos comentarios de gente envidiosa y encima opiniones de cómo es como mamá… ¡No saben nada! Se saca la cresta cada día por Noah. Le ayudo en lo que está a mi alcance y la admiro por su lucha día a día… No andamos publicándolo todos los días que estamos con él", agregó.

"En este mundo virtual, la gente ignorante, envidiosa y mala leche, se basa en lo que se sube a las redes ¡y hasta por lo que no se sube! Una mierda", manifestó.

Finalmente, el joven llamó a los usuarios de Instagram a ser más respetuosos e inteligentes a la hora de comentar en redes sociales, pues "solo veo contaminación de gente amargada, envidiosa y mala leche".