Pareja actual de Pampita publicó fotografía 'íntima' de ambos en Instagram

Roberto García Moritán, el nuevo novio de Carolina Ardohaín, publicó en sus Instagram Stories una fotografía privada de ambos.

Dicha postal generó sorpresa entre los fanáticos de la trasandina, ya que ni ella ni el empresario acostumbran a posar juntos. Sin embargo, lo que más ruido causó fue que él borró la foto.

Según consignó LUN, el hombre de 42 años habría dicho al programa Los ángeles de la mañana que "no me di cuenta, fue un accidente".

Pampita, en tanto, explicó que "yo llegué de ShowMatch y nos sacamos la foto como algo divertido. Yo engordé un poquito esta semana y se me va todo a la cola. Le dije 'mirá cómo estoy' y nos reíamos de esa situación. En ese contexto me sacó la foto… Al otro día me manda la foto como chiste y me dice que la va a subir a su historia de Instagram".

"Se ve que en lugar de cerrarlo la mandó sin querer. A los pocos minutos alguien se la mandó a Ángel de Bristo, que estaba al lado mio en ShowMatch. Le avisé de inmediato a Roberto y él la borro", agregó.

En El diario de Mariana de Argentina creen que "él no pudo aguantarse de mostrar a Pampita como un trofeo ante sus amigos o ante el mundo. No creo que ella mienta, sino que él se pasó de vivo".