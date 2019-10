Khloé Kardashian recibió crueles comentarios luego de compartir una producida fotografía que compartió en Instagram.

Pese a que explicó que era bastante antigua, un centenar de sus fanáticos comenzaron a atacarla por como lucía, asegurando que "parece un alíen".

Además, enfatizaron en que no comprenden por qué abusa del Photoshop, si no es necesario.

Tras esto, la celebrity se vio en la obligación de cerrar la caja de comentarios de la publicación, cosa que no había hecho anteriormente.

Can we talk about Khloe Kardashian for a sec. like just wow.



Why photoshop yourself that you’re not even recognizable. pic.twitter.com/O1XP4xTphQ