Paola Troncoso de MCC atraviesa duro momento: 'No estoy tan bien como quisiera'

La comediante de Morandé con Compañía, Paola Troncoso, comunicó hace algún tiempo que fue diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad que le provoca fuertes dolores en los ligamentos, y que en la actualidad la tiene muy complicada.

A través de Instagram, la "Paolita" publicó un inspirador mensaje que muchos atribuyeron a su enfermedad: "No estoy tan bien como quisiera, pero tampoco tan mal como otros quisieran, sigo aquí, dando la pelea y puede que me caiga, pero aseguro que en el suelo no me quedaré".

Posteriormente, agradece por "todo el cariño recibido de ustedes a diario, personas que solo me conocen por mi trabajo y me dan tanto amor… se pasaron!!!, miles de gracias".

A los minutos de compartir la publicación, la actriz recibió mensajes de apoyo de sus colegas y seguidores, entre ellos Ingrid Parra, Belén Mora y Natalia Valdebenito.