Panic! at The Disco, Weezer y Kacey Musgraves interpretarán las canciones originales de Frozen 2 para el soundtrack y créditos finales de la cinta.

Según consignó NME, la banda de Brendon Urie interpretará "Into The Unknown", la de Rivers Cuomo "Lost in the Woods" y Musgraves lo hará con "All is Found".

Los tracks se reproducirán durante los créditos finales de Frozen 2, que llegará a los cines el 22 de noviembre.