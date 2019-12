Pangal Andrade y su encuentro con Kel: 'La vida es muy corta para llevarse mal con una expareja'

"Somos amigos, nos llevamos bien nada más", aseguró Pangal Andrade tras encontrarse con su expolola Kel Calderón en un recorrido por Puerto Varas, que duró cuatro días. El competidor de kayak conversó con LUN acerca de los detalles de esta reunión, que fue producida por una agencia de marketing digital que realiza viajes con influencers.

"Cuando me invitaron pregunté quiénes iban. El último día me dijeron que también iba Kel. No pensé nunca en bajarme, sería muy cabro chico", señaló Andrade al matutino.

El deportista remarcó que era la primera vez que coincidían en un viaje con la egresada de derecho, tras el fin de su relación en noviembre de 2017, y que todo fue en "buena onda". "El viaje fue muy piola y relajado. Nos matamos de la risa, nos acordamos de cosas. Hay cierta complicidad, sabes lo que le gusta, lo que no (…) La vida es muy corta para llevarse mal con una expareja", manifestó Pangal.

En el viaje también participaron el locutor de Bienvenidos (Canal 13), Matías Vega, la influencer viajera Tere Abumohor e Isidora del Río, directora de Agata Media, la agencia organizadora del tour.